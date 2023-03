Lukaschenko führt Todesstrafe wegen Hochverrats in Belarus ein

Minsk, Kiew, Moskau – In Belarus droht Staatsbediensteten und Armeeangehörigen die Todesstrafe, wenn sie des Hochverrats überführt werden. Präsident Alexander Lukaschenko habe ein entsprechendes Gesetz am Donnerstag unterzeichnet, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Belta. Belarus ist das einzige Land in Europa, das die Todesstrafe bisher nicht abgeschafft hat. Sie wurde bei Verbrechen wie Mord oder Terror verhängt. Hinrichtungen werden mit einem Schuss in den Hinterkopf vollzogen.