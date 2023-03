London: Abstände zwischen Moskaus Raketenangriffen werden länger

Russland kämpft in seinem Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine offenbar immer mehr mit einem Mangel an Material. Das zumindest lässt ein wachsender Abstand zwischen den Wellen von Raketenangriffen vermuten.

London – Die Frequenz russischer Raketenangriffe auf die Ukraine dürfte nach Einschätzung britischer Geheimdienstexperten abnehmen. Das ging aus dem täglichen Geheimdienst-Update des Verteidigungsministeriums in London am Freitag hervor. Demnach gehen Moskau die Raketen aus. Hinweis darauf gebe, dass bei der jüngsten Welle an Raketenschlägen am Donnerstag eine Auswahl von verschiedenen Geschossen zum Einsatz kam, die teilweise zweckentfremdet wurden.