SPÖ-Machtkampf, der Papst und die Oscar-Show bei „Tirol Live“

Der seit Langem köchelnde Machtkampf an der SPÖ-Spitze hat sich zuletzt massiv zugespitzt. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner ging zuletzt gegen ihren Widersacher, Burgenlands LH Hans Peter Doskozil, in die Offensive, bereits in dieser Woche könnte es zum Showdown kommen. Tirols SPÖ-Chef und LHStv. Georg Dornauer bezog bei „Tirol Live“ zum Ringen um die rote Parteispitze und auch zu weiteren aktuellen politischen Fragen Stellung.