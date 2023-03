Nehammers konservatives Manifest: „Politik für die vielen“

Leistung, Wohnungseigentum, Neutralität und Skepsis gegenüber dem Gendern: ÖVP-Chef Karl Nehammer steckt in einer Grundsatzrede seine Vorstellungen ab.

Wien – Karl Nehammers Vorgänger sprachen „zur Lage der Nation“. Der amtierende ÖVP-Chef und Bundeskanzler nahm sich am Freitag die „Zukunft der Nation“ vor. Die ÖVP lud dazu in den 35. Stock der Twin Towers im Süden Wiens. Mit Blick auf Schloss Schönbrunn und den Wienerwald legte Nehammer ein betont konservatives Konzept vor, ohne Rücksicht auf den grünen Koalitionspartner.





Nehammer will „Politik für die vielen machen und nicht nur für die Ränder“. Aus­nahmen in der Gesellschaft seien „total in Ordnung“, dürften aber nicht zur Regel werden, sagte er – und holte sich Zwischenapplaus.

Inhaltlich spannte der ÖVP-Chef einen breiten Bogen. Er legte ein Bekenntnis zum Verbrennermotor ab. Die Antwort für den Klimaschutz sieht er im Fortschritt, nicht im „Untergangsirrsinn“. Die Klimakleber würden der globale­n Dimension des Problems nicht gerecht.

Schwerpunkt Bildung: Kinder und Jugendliche müssten besser Deutsch lernen. Talent­e seien zu fördern, statt es auf Mittelmaß anzulegen.

In der Sozialpolitik will sich die ÖVP gegen Altersarmut einsetzen. Klar aber auch das Bekenntnis, dass sich Leistung lohnen müss­e. Das Arbeitslosengeld will Nehamme­r reformieren: mehr am Beginn, später aber deutlich weniger. Die türkis-grüne Koalition gab diese Reform mangels Einigung auf.

Details des türkisen „Zukunftsplans 2030“ sollen Experten ausarbeiten. Ein Wahlprogramm? Gewählt werde im Herbst 2024, hieß es am Rand der Rede.

📽️ Video | Nehammer hielt Rede in Wien

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von APA Videoplattform (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

„Politik für die vielen“

Manches klang wie ein Wahlprogramm, grundsätzliche Positionen vermischt mit konkreten Ankündigungen und Zielen: Bundeskanzler ÖVP-Chef Karl Nehammer trat zu einer politischen Grundsatzrede an. Die großen Ansagen machte er nicht. Stattdessen spannte er einen Bogen vom Ukraine-Krieg über die Bildung bis zur Sozialpolitik und dem Klimaschutz. Manche Aufreger setzte er bewusst: „Ich hoffe jetzt nicht, dass ich etwas sage, was viele schockieren wird: Österreich ist das Autoland schlechthin.“ Er meine damit nicht die Autofahrer, sondern die vielen Arbeitsplätze und Unternehmen in der Zulieferbranche.

Gewinnspiel: Dyson Airwrap™ Haarstyler TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Nehammer steht seit Dezember 2021 an der Spitze von ÖVP und Bundesregierung. Die 15 Monate seiner bisherigen Amtszeit waren beherrscht von Pandemie, Ukraine-Krieg und innenpolitischen Turbulenzen um den ÖVP-Untersuchungsausschuss. Mit seiner Rede will Nehammer jetzt in die Zukunft blicken. „Österreich 2030“ lautet das Ziel. Folgen soll noch ein „Zukunftsplan“, für den der ÖVP-Chef Expertinnen und Experten gewinnen will. Fertig sein könnte der Plan bis Jahresende, heißt es – rechtzeitig zur Nationalratswahl. Wenn diese nicht vorgezogen wird, findet sie im Herbst 2024 statt.

Nehammers Vorgaben für den Zukunftsplan spannen einen weiten Bogen. Gemeinsam ist der konservative Ansatz. „Wir müssen wieder Politik machen für die vielen und nicht für die wenigen an den Rändern“, lautet die Ansage des Parteichefs. „An den Rändern“ verortet er jene, für die in den Echokammern der sozialen Medien Hass und Herabwürdigung zur Normalität geworden sind.

Die „Aggressivität“ führt ihn aber auch zu Radfahrern, die über Autofahrer schimpfen. Oder zu „wochenlangen Diskussionen“ über das richtige Gendern in Broschüren. Der Applaus seiner mehr als 200 Zuhörer im 35. Stock der Twin Towers am Wie­nerberg im Süden Wiens ist ihm gewiss. Der Großteil des türkisen Regierungsteams ist gekommen, ÖVP-Landeshauptleute, Abgeordnete und frühere Parteichefs. In einer der vorderen Reihen saß auch die rote Arbeiterkammerpräsidentin Renate Anderl.

Nehammer beginnt seine Tour mit der Bildung. Die Feindbilder sind klar: „Die einen wollen, dass alle Schüler gleich sind und keiner mehr außergewöhnlich, und die anderen meinen, dass die Uni nur dann positiv abzuschließen ist, wenn man richtig gendert.“ Dagegen stellt der ÖVP-Chef die Förderung von Talenten und die Ablehnung des Mittelmaßes. Konkret fordert er, dass Kinder in der Schule tatsächlich Deutsch lernen. Er spricht sich für ein Schulfach „Programmieren“ und mehr politische Bildung aus. Die Meisterprüfung sollte ebenso kostenlos sein wie ein Uni-Abschluss.

Nächste Station Soziales und Gesundheit: Die Altersarmut müsse bekämpft, für Kassenärzte vorgesorgt werden. Nehammer sprach auch eine „Berufspflicht“ für Medizin-Absolventen an, um der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Details blieben offen.

Thema Wohnen: ÖVP und Grüne scheitern bisher an der Mietpreisbremse, weil die ÖVP gleichzeitig Erleichterungen bei der Grunderwerbsteuer durchsetzen will. Überhaupt setzt Nehammer auf Eigentum statt Miete: „Mein Ziel ist es, dass alle Österreicherinnen und Österreicher zur besitzenden Klasse gehören.“

Und noch einmal Sozialpolitik. Die Schere zwischen Einkommen aus Arbeit und von Sozialleistungen müsse wieder größer werden. Beim Arbeitslosengeld – eine Reform gemeinsam mit den Grünen scheiterte – will Nehammer mehr am Beginn, dann aber ein rasches Absinken: „Diese Reform des Arbeitslosengeldes, so wie ich sie mir vorstelle, trifft nicht den 50-Jährigen aufwärts, sondern soll dazu dienen, dass der, der 35, 25 Jahre alt ist und zwei gesunde Hände hat, auch tatsächlich arbeiten geht.“

Schließlich die Migration: Volle Sozialleistungen solle nur bekommen, wer fünf Jahre in Österreich lebt. Von der EU fordert er, beim Schutz der Grenzen in die Gänge zu kommen. So lange bleibe auch das Veto gegen den Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien aufrecht.

Für die Sicherheitspolitik will Nehammer eine neue Strategie. Die Neutralität sei dabei aber fixer Bestandteil.

Schließlich das Klima: Der ÖVP-Chef will die Probleme „nicht kleinreden“, wie er betont. Er setze aber auf Innovation statt „Untergangsirrsinn“. Die Niederlande etwa hätten es auch geschafft, Land zu nutzen, das unterhalb des Meeresspiegels liegt.

Und, passend zum Autoland: Einem Verbot des Verbrennermotors auf EU-Ebene werde er nicht zustimmen. Stattdessen sollten auch hier die Fortschritte – etwa bei synthetischen Treibstoffen – im Blickpunkt stehen.

📽️ Video | Analyse der Kanzlerrede

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von APA Videoplattform (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen