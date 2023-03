Die Toni Times bei den ÖBB: Ein roter Riese mit 10.000 PS

400 Lokomotiven sind in Österreich Tag und Nacht unterwegs. Am Tag ziehen die roten Riesen der ÖBB die Waggons mit Reisenden, in der Nacht werden wichtige Güter befördert. „So eine Lok, die wir Triebfahrzeug nennen, wiegt 88 Tonnen, hat bis zu 10.000 PS und kann bis 230 km/h fahren“, erzählt Markus Partoll, der die Lokführer ausbildet.

In diese Zentrale am Innsbrucker Bahnhof, in der gerade 19 Fahrdienstleiter an vielen Computern sitzen, führt uns Jürgen Grindhammer. „Früher haben an jedem Bahnhof die Fahrdienstleiter über alle Weichen und Signale gewacht. Heute übernimmt das fast für ganz Tirol und einen Teil von Vorarlberg unsere Betriebsführungszentrale, eine von fünf in Österreich. In Zukunft machen wir das nur noch von hier aus.“