Nach wilder Verfolgungsjagd bis Hall: Erst Warnschuss stoppte Alko-Lenker

Ein betrunkener Autofahrer hat sich eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Diese endete auf den Parkplatz eines Lebensmittelmarkts in Hall. Dort gab die Polizei einen Schreckschuss ab, der schließlich die Festnahme ermöglichte.

Strass im Zillertal, Hall in Tirol – Ein Lenker war in der Nacht auf Donnerstag offensichtlich betrunken in Schlangenlinien unterwegs. Ein anderer Autofahrer meldete das der Polizei, die dann die Verfolgung aufnahm.