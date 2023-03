Tödliche Schüsse in Hamburg: Was man bisher weiß ‒ und was nicht

In einem Gebäude der Zeugen Jehovas in Hamburg werden mehrere Menschen durch Schüsse getötet und verletzt. Unter den Toten ist wohl auch der Täter. Viele Fragen sind am Freitagmorgen aber noch offen. Viele Details zu den tödlichen Schüssen bei der Gemeinde der Zeugen Jehovas in Hamburg sind noch unklar. Vor allem stellt sich die Frage nach dem Motiv für die Tat.