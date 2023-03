Weitere Kinderleiche gefunden: Fünf Tote nach Brand in der Schweiz

Yverdon-les-Bains – Einen Tag nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Schweiz ist ein fünftes Todesopfer geborgen worden. Einsatzkräfte fanden am Freitag die Leiche eines vermissen Kindes in dem zerstörten Gebäude in Yverdon-les-Bains im Kanton Waadt. Laut der Polizei gehen die Ermittler davon aus, dass es sich bei den Opfern um drei Schwestern im Alter von fünf, neun und 13 Jahren handelte sowie um ihre 40-jährige Mutter und ihren 45-jährigen Vater.