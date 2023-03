Skifahrerin nach Sturz über Pistenrand in Kirchberg bewusstlos

Eine 25-Jährige, die zu einer Skischulgruppe gehörte, verlor am Freitag die Kontrolle über ihre Ski und stürzte über den Pistenrand. Sie wurde schwer verletzt in die Klinik geflogen.

Kirchberg – Eine 25-Jährige verunglückte am Freitagvormittag bei der Abfahrt im Skigebiet Kitz Ski schwer. Die Urlauberin war mit einer Skischulgruppe auf der blauen Piste Nr. 18 (Sonnenrast) unterwegs. Die einheimische Skilehrerin fuhr voraus. Plötzlich verlor die 25-Jährige in einer Linkskurve die Kontrolle über ihre Ski. In Schussfahrt geriet die Niederländerin über den rechten Pistenrand hinaus.