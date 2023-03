4:0-Sieg über Capitals: Die eiskalten Haie schlugen zurück

Die Haie fanden im zweiten Viertelfinale bei den Vienna Capitals die perfekte Antwort: Mit dem ersten Shutout in dieser Saison um einen bärenstarken Rene Swette feierten die Innsbrucker einen 4:0-Sieg.

Innsbruck – An HCI-Goalie Tom McCollum, der beim Treffer zum 4:4 nicht gut ausgesehen hatte, ließ sich die 4:6-Niederlage der Haie im ersten Match mit Sicherheit nicht alleine aufhängen. Cheftrainer Mitch O‘Keefe wollte dennoch ein Zeichen setzen und beorderte Rene Swette ins Tor. Vorweg: Es hat schon weit schlechtere Ideen gegeben, weil der routinierte Vorarlberger mit einigen starken Paraden seinen Kasten über 60 Minuten sauber halten konnte. Die Innsbrucker agierten in der Defensive generell diszipliniert, blockten extrem viele Schüsse und auch das Penaltykilling funktionierte. Aber der Reihe nach, wie es zum Ausgleich in der Best-of-seven-Serie kam.