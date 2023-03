Klaviertage im Erler Festspielhaus

Erl – Gleichsam als hochkarätiges Intermezzo zwischen den Winter- und Sommerfestspielen (ab 6. Juli) gehen im Festspielhaus Erl von 30. März bis 2. April die Klaviertage über die Bühne. Am Eröffnungstag (30. März) ist ein aufstrebender Musiker zu Gast: Der 2001 in Wien geborene Pianist Lukas Sternath bestreitet mit Schuberts Klaviersonate Nr. 21 und Beethovens „Hammerklaviersonate“ (op. 106) einen Soloabend.

Am 31. März geben das Festspielorchester und Pianistin Claire Huangci ein Konzert mit Musik von Debussy und Ravel. Tags darauf, am 1. April, widmet sich Claire Huangci solo am Klavier Werken vom 18. bis ins 20. Jahrhundert. Am 2. April ist um 11 Uhr eine Benefiz-Matinée des Festspielorchesters mit Dirigent Erik Nielsen zugunsten der Hilfsorganisation Concordia angesetzt. Programm: Beethoven total. (TT)