„Day by Day“ von Francesca Torzo: Gebäude, die viel mehr als Objekte sind

Francesca Torzo im Innsbrucker aut. architektur und tirol: „Day by Day“, inszeniert als atmosphärisch dichter Parcours.

Innsbruck – Wie das von Francesca Torzo Gebaute wirklich ausschaut, ist in ihrer – übrigens ersten – Personale nur erahnbar. Geht es hier doch nicht um eine eitle Nabelschau, sondern um das Sichtbarmachen dessen, wie die 48-Jährige Baukunst denkt. Und diesem Denken kann man im aut zuschauen, wohin die gebürtige Italienerin, die u. a. an der Accademia di Architettura in Mendrisio studiert hat, wo sie seit 2020 auch selbst unterrichtet, für die Dauer der Schau etwa ihr Archiv übersiedelt hat.