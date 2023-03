Koalition schmettert Offenlegung von MCI-Vertrag ab

Innsbruck – Nicht viel Federlesen machte die Koalition von ÖVP und SPÖ in dieser Ausschusswoche des Tiroler Landtages mit einem von allen Oppositionsfraktionen unterstützten Antrag. Darin wird die Landesregierung aufgefordert, den Vertrag zwischen „dem Land und der ARGE PORR/ORTNER als Totalunternehmerin bezüglich des MCI-Neubaus“ offen- und allen Abgeordneten vorzulegen. Wie berichtet, schwelt rund um das Hochbauprojekt nicht nur ein Kosten-, sondern auch ein Streit über eine nachträgliche Redimensionierung. Sowohl Grünen-Klubobmann Gebi Mair als auch FP-Mandatarin Evelyn Achhorner bestätigen gegenüber der TT, dass Schwarz-Rot den Antrag schlicht abgelehnt hätte. „Finanzielle Stillschweigklauseln dürfen nicht Usus sein, denn den Neubau des MCI zahlt der Steuerzahler, nicht der zuständige Landesrat. Die gesamte Causa ist ein politischer Skandal“, ärgert sich Achhorner. Ihr gegenüber habe es im Anschluss an die Sitzung des Bildungsausschusses von Seiten der Koalition geheißen, man dürfe den Vertrag nicht offenlegen. Vorerst wolle die Opposition nun „die MCI-Jurysitzung am kommenden Montag abwarten“, so Achhorner.