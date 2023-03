Kritik an neuem Tirol-Zuschuss fürs Heizen und Wohnen

Innsbruck – Die Liste Fritz kritisiert die Ausgestaltung des angekündigten „Tirol-Zuschusses“ fürs Heizen und Wohnen im Ausmaß von 30 Mio. Euro. „Die schwarz-rote Landesregierung vergisst einmal mehr auf den Mittelstand“, sagt Klubchef Markus Sint: „Die Unterstützung der armutsgefährdeten Tiroler ist wichtig und notwendig. Dafür haben wir uns immer eingesetzt. Aber der von der massiven Teuerung schwer getroffene Mittelstand bleibt ohne Unterstützung, weil die Einkommensgrenzen viel zu niedrig angesetzt sind.“ Diese hätten sich an die deutlich höheren der Wohnbauförderung anlehnen sollen, meint Sint. Zudem würden nun, anders als beim bisherigen Energiezuschuss, auch das 13. und 14. Gehalt in die Einkommensgrenze eingerechnet. Damit würden mehr Haushalte als bisher ausgeschlossen, so Sint.