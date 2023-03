Freie Bahn für Xis ideologisches Experiment

Der Westen und Chinas Nachbarn sollten sich auf eine verschärfte Rivalität einstellen, die womöglich in eine Konfrontation mündet. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping komplettiert dieser Tage auf dem Volkskongress den Umbau der staatlichen Machtstrukturen und der Führungsriege. Gestern ließ er sich für eine dritte Amtszeit als Präsident bestätigen; dafür war extra die Verfassung geändert worden.

Innerhalb der Kommunistischen Partei hatte Xi diesen Umbau bereits im Herbst vollzogen. Nun sind alle Schlüsselpositionen in Peking mit seinen Gefolgsleuten besetzt, alle Strukturen und Gremien auf ihn als Person, seine Ideologie und seine Pläne orientiert. China mutierte schleichend vom Ein-Parteien-System, in dem mehrere Fraktionen miteinander ringen, zu einer Autokratie, in der nur noch eine Person samt engsten Getreuen das Sagen hat.