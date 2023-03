Deutliche Umwege für Pendler: Umbau und Sperren mitten in Aldrans

Aldrans, Rinn, Ampass – Verkehr ist – Stichwort: umstrittene Umfahrungspläne – in Aldrans das Thema Nummer eins. Im heurigen Frühjahr gilt das umso mehr, denn die beiden Kreuzungsbereiche im unmittelbaren Ortszentrum werden umgestaltet. Im Zuge der Sanierung werden der Mischwasserkanal, die Wasserversorgung und die gesamte Stromversorgung erneuert, die Entwässerung ertüchtigt sowie neue Mauern errichtet. Eine Umgestaltung sämtlicher Straßen- und Gehsteigflächen in diesem Bereich schließt das Bauvorhaben ab. „Um den Verkehrsablauf an den beiden Kreuzungen zu verbessern, wird im Endausbau zudem eine dauerhafte Lichtsignalanlage installiert“, gab das Land Tirol gestern bekannt.