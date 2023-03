Schon 4500 Fahrten mit Wattener Öffi-Shuttle „RegioFlink“

Wattens – Die berühmte letzte Meile ist oft ein Hindernis beim Umstieg auf Öffis. Genau hier setzen der Verkehrsverbund Tirol (VVT) und die Marktgemeinde Wattens mit dem Pilotprojekt „RegioFlink“ an. Das Öffi-Shuttle, eine Art Mix aus Taxi und Bus, ist montags bis freitags von 5.30 bis 20 Uhr in Wattens unterwegs – VVT-Klimaticket-Besitzer fahren dabei kostenlos.

Nach einem Jahr zieht der Verkehrsverbund sehr zufrieden Bilanz: Demnach wurde RegioFlink bisher über 4100-mal gebucht und hat über 4500 Fahrgäste transportiert. Das Ziel von durchschnittlich 30 Fahrten täglich wurde erstmals im November übertroffen. Der stärkste Monat war der Jänner 2023 mit über 1000 Fahrgästen. Im Februar waren es durchschnittlich 45 Fahrten pro Tag – Spitzenwert: 59. Der aus Wattener Sicht dezentral gelegene Bahnhof (auf Fritzner Gemeindegebiet) ist der am häufigsten angefragte Start- und Zielort (zwei Drittel aller Fahrten). VVT-Geschäftsführer Alexander Jug freut sich über den „Pooling“-Anteil von über 30 %, also Fahrgäste mit unterschiedlichen Ein-/Ausstiegsorten, die per Algorithmus auf eine Route zusammengeführt werden können. 77 % der Buchungen erfolgen via App – der Rest telefonisch. Der reguläre Fahrpreis besteht aus dem Grundtarif von einem Euro und einem Zonentarif von 1,30 Euro. Wer kein VVT-Klimaticket hat, kann mit dem Aktionscode „Happybirthday“ in der RegioFlink-App bis 31. März eine Gratisfahrt einlösen. (TT, md)