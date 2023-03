Unternehmer Siegried Wolf will russisches Schaeffler-Geschäft kaufen

Wie der Spiegel schreibt, wurde eine Übertragung der Unternehmensanteile an dem Werk im russischen Uljanowsk an Wolf bereits in die Wege geleitet. Das Konstrukt sehe vor, dass die Anteile zunächst an die russische Firma PromAvtoKonsalt gehen sollen und anschließend an Wolf, der im Aufsichtsrat von Schaeffler sitzt, weitergereicht werden. PromAvtoKonsalt-Geschäftsführer Roman Vovk habe Mitte Jänner um Erlaubnis für das Geschäft bei dem Wirtschaftsberater des russischen Präsidenten Wladimir Putin gebeten. Dabei habe er damit geworben, dass die Schaeffler-Teile in Fahrzeugen der GAZ-Gruppe zum Einsatz kommen könnten, auch in Modellen, die vom russischen Militär für den Transport von Truppen und schwerem Gerät eingesetzt würden.

Kalina wies die Darstellung zurück, wonach in dem russischen Werk Kriegsgerät produziert werde. So handle es sich um ein Fahrzeug, das nur in der Landwirtschaft zum Einsatz komme. Sich an Rüstungsgeschäften zu beteiligen sei für Wolf undenkbar, so der Sprecher. Die angedachte Transaktion mit Schaeffler stehe noch am Anfang, Wolf selbst sei in die Gespräche noch nicht involviert. Und alle Aktivitäten, die der Unternehmer entfalte, fänden in Absprache mit der US-Sanktionsbehörde OFAC statt, so Kalina zum Standard. (APA, TT)