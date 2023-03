Auto krachte in Sölden gegen Mauer: 39-Jähriger schwebt in Lebensgefahr

Der Ungar kam auf der Ötztalstraße von der Fahrbahn ab und fuhr frontal in eine Steinmauer. Der Mann musste an der Innsbrucker Klinik notoperiert werden.

Sölden – Lebensgefährlich verletzt wurde ein 39-jähriger Ungar bei einem schweren Autounfall am Freitagabend in Sölden.

Der Mann fuhr gegen 21.45 Uhr mit seinem Auto auf der Ötztalstraße taleinwärts. Am Ortsende von Sölden verlor der Ungar in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal gegen eine Steinmauer. Der 39-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in die Uni Klinik Innsbruck eingeliefert, musste notoperiert werden und schwebt derzeit in Lebensgefahr.