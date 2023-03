Der neue Suzuki S-Cross: Kompakt mit Allrad und Vollhybrid

Innsbruck – Käufer, die in der Kompaktklasse nach einem leistbaren Auto mit hohem Praxiswert suchen, landen seit Jahren beim Suzuki S-Cross. Auffallend gerne übrigens in Tirol und anderen gebirgigen Regionen, weil der kompakte Suzuki eines der wenigen noch verbliebenen Allradmodelle in seinem Segment ist.

Der Clou beim S-Cross: Suzuki bietet für Mini-Aufpreise zwischen 1000 und 2000 Euro (je Variante) ein ausgeklügeltes elektronisch geregeltes Allradsystem (Allgrip) an, das beispielsweise über die Einstellung „Lock“ wie im Geländewagen volles Drehmoment an die Hinterräder liefert, um etwa kritischen Situationen in Schnee oder weichen Böden zu entkommen.

Technisch ist er völlig anders aufgebaut als der Mildhybrid. So bildet hier ein hubraumstärkerer Benziner mit 102 PS die Basis fürs Fahren. Dieser wird jedoch über ein automatisiertes Sechsgangschaltgetriebe von einem 33-PS-Elektromotor und einer 140-Volt-Lithium-Ionen-Batterie unterstützt. In der Praxis funktioniert das Zusammenspiel fast unmerkbar. So hat es Suzuki – im Gegensatz zu anderen Vollhybridsystemen – geschafft, das Aufheulen bei Beschleunigung über das Sechsganggetriebe komplett zu eliminieren. Dennoch gilt, auf einen sensiblen Gasfuß zu achten. Das System liebt nämlich die unaufgeregte Fahrt, das Gleiten, und funktioniert – kein Wunder – am besten in der wählbaren Fahrfunktion „snow“ (frühes, weiches Hochschalten) und am wenigsten überzeugend in der Funktion „sport“ (allzu frühes Zurückschalten, verbunden mit hohem Drehzahlniveau). Wer erst einmal auf der richtigen Welle des Vollhybrids surft, gleitet somit maximal entspannt und per Automatik durch den Alltag. Dazu rekuperiert der Vollhybrid relativ schnell und sorgt somit für eine meist gut gefüllte Batterie. Diese ermöglicht wiederum, im Stadtverkehr passable Strecken bis zu 50 km/h rein elektrisch hinter sich zu bringen – lautlos, Drehzahlmesser auf null, ein gutes Gefühl im Innenstadtverkehr.