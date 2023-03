Corsa-e: Opels kleiner Stromer fährt sich richtig erwachsen

Inzing – Der schnuckelige Opel Corsa-e begleitete uns die letzten zwei Monate bei unseren kleinen und etwas größeren Abenteuern und zeigte uns eindrucksvoll, dass mehr in ihm steckt, als man das auf den ersten Blick für möglich hält. Das fing schon an, als wir uns einfach in den Fahrersitz des kleinen Rüsselsheimers fallen ließen. Vorne sitzt man, trotz 190 Zentimetern Körpergröße, sehr bequem, und auch hinten bekommt man nicht gleich vom Dach eine aufs Dach. Dank der kompakten Außenabmessungen und der guten Übersichtlichkeit ist der Corsa-e der ideale City-Flitzer und passt locker in jede noch so kleine Lücke. Hier spielt er auch fahrdynamisch seine Stärken aus und wieselt flink von Ampel zu Ampel.