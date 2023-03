Ein neues Auto-Quartett: Tiroler BYD-Händler

Gemeinsam mit dem österreichischen Importeur Denzel wählte BYD kürzlich vier Tiroler Händler aus, um Elektrofahrzeuge aus dem Reich der Mitte zu bewerben. Als Vertragshändler stehen somit Oberhofer in Mils bei Hall, das Autohaus Schick in Schwaz, das Autohaus Brunner in Kirchbichl und das Autohaus Bernhard in Langkampfen fest. „Es freut uns sehr, auf ein solch schlagkräftiges Quartett in Tirol setzen zu können“, erklärt Daniel Jäger, Head of Sales BYD. Vorerst offeriert BYD hierzulande das Kompakt-SUV Atto 3, das Oberklasse-SUV Tang und die Limousine Han. Weitere Neuheiten sollen noch in diesem Jahr folgen. (TT)