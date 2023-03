Atto 3 von BYD: Dreier-Chinese ohne Kontrabass

Die Fragen traten zunächst in den Hintergrund, als sich der Tiroler Tageszeitung die Gelegenheit bot, den Atto 3 von Build Your Dreams (BYD) für mehrere Tage zu fahren. BYD zählt in China zu den größten Elektroautoanbietern, hierzulande ist die das Label gerade dabei, den Markt zu erobern (siehe Bericht unten). Chinesische Unternehmen hatten schon mehrmals versucht, in Europa Fuß zu fassen – mit geringem Erfolg. Nun sind die Vorzeichen aber anders: Was das Autobauen per se betrifft, hat Fernost schon längst von den Europäern, von den Amerikanern, von den Japanern und von den Koreaner gelernt. Was den Antrieb anbelangt, haben die anderen von den Chinesen zu lernen, denn bei Akku und E-Motoren sind sie grundsätzlich federführend. Und so braucht sich der Atto 3 erst gar nicht in Zurückhaltung zu üben – das 204 PS starke Aggregat, das das 4,46 Meter lange Kompakt-SUV antreibt, ist so munter, dass nur 7,3 Sekunden für den Sprint von null auf 100 km/h erforderlich sind. Der eingebaute Akku, 60 Kilowattstunden Kapazität offerierend, gerät nicht ins Wanken, wenn der Atto 3 mit kühlen Wintertemperaturen in Kontakt tritt und wenn sich dem Fahrzeug im Alpengebiet haufenweise Steigungen und Gefälle in den Weg stellen. Die mit vollem Speicher offerierten 420 Kilometer bleiben lange stabil, „Milch“ gibt die Batterie erst bei schnell gefahrenen Autobahnkilometern, die obendrein mit deutlichen Höhenunterschieden verbunden sind – genau das, was die Brennerautobahn ausmacht.