87. Weltcupsieg für Shiffrin: Die Größte aller Zeiten!

Die Ski-Königin sitzt nun alleine auf dem Rekord-Thron: Mikaela Shiffrin gelang am Samstag beim Slalom in Aare Weltcupsieg Nummer 87. Österreichs Ski-Damen fuhren ins nächste Debakel.

Aare – Mikaela Shiffrin ist die erfolgreichste Skifahrerin aller Zeiten. Am Samstag fuhr die US-Amerikanerin beim Slalom in Aare ihren 87. Weltcupsieg ein und zog damit an Ingemar Stenmark vorbei. Der Schwede hatte in seiner unvergleichlichen Karriere 86 Mal im Weltcup triumphiert.