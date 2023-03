Jared Leto und Tom Hanks mit „Goldener Himbeere" ausgezeichnet

Jared Leto erhielt die „Goldene Himbeere" für seine Rolle in „Morbius". Tom Hanks wurde für seine Nebenrolle in „Elvis" geschmäht.

Hollywood – Die Oscar-Preisträger Tom Hanks (66) und Jared Leto (51) sind nun auch Empfänger von Hollywoods Spottpreisen. Die Verleiher der „Goldene Himbeeren" oder „Razzies" gaben die „Gewinner" der nicht ganz ernstzunehmenden Preise am Samstag (Ortszeit) in einer Videobotschaft bekannt. Traditionell werden die „Razzies"-Schmähpreise einen Tag vor der Oscar-Verleihung verkündet.

Leto holte den Preis als „schlechtester Schauspieler" für seine Rolle als der vampirartige Antiheld in der Comic-Verfilmung „Morbius". Für Hanks gab es gleich zwei „Razzies" - für seine Nebenrolle als der Musikmanager Tom Parker in dem Biopic „Elvis" und in der Sparte „schlechtestes Leinwandpaar" – für Hanks zusammen mit seiner Latex-Gesichtsmaske und seinem „lächerlichen" Akzent in „Elvis".