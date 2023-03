Riiber über eine Minute vorne, Lamparter geht als Fünfter in die Loipe

Der Vierfach-Weltmeister von Planica, Jarl Magnus Riiber, hat auch zum Auftakt des Weltcup-Doppels der Nordischen Kombinierer in Oslo die Konkurrenz beim Springen düpiert. Der Norweger sprang am Holmenkollen trotz deutlicher Lukenverkürzung mit 134,5 m mit Abstand am weitesten und geht mit 1:19 Minuten Vorsprung auf den zweitplatzierten Franz-Josef Rehrl in den 10-km-Langlauf (14.00 Uhr). Der Weltcup-Führende Johannes Lamparter hat als Fünfter bereits 2:05 Min. Rückstand.