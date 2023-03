Brennerbasistunnel: Video gibt Einblicke in Südtirols größte Baustelle

Mauls – In nicht ganz zehn Jahren soll der Brennerbasistunnel zwischen Innsbruck und Franzensfeste in Südtirol in Betrieb gehen. Das Nachrichtenportal stol.it hat das Baulos in Mauls in der Nähe von Sterzing besucht und von BBT-Kommunikationschefin Julia Gruber interessante Einblicke in die Baustelle zur längsten unterirdischen Eisenbahnverbindung der Welt für Güter- und Personenverkehr bekommen. (TT.com)