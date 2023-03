39-Jähriger verlor in Going Kontrolle über Rodel und stürzte sechs Meter ab

Going am Wilden Kaiser – Schwer verletzt wurde am Samstagvormittag ein 39-Jähriger bei einem Rodelausflug in Going. Der Mann fuhr auf der Rodelbahn Astberg talwärts, als er in einer Rechtskurve plötzlich die Kontrolle über die Rodel verlor. Er stürzte rund sechs Meter über steiles Gelände ab.