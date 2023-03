Ski geliehen und dann behalten: Tiroler Polizei sucht diesen Serienbetrüger

Im Jänner lieh sich der Unbekannte in zehn Tiroler Sportgeschäften Ski aus – dabei hatte er sehr konkrete Modellwünsche. Statt eines Ausweis zeigte er ein Foto, entweder von einem ungarischen oder einem rumänischen Pass.

Westendorf, Fulpmes – Immer nach demselben Muster, immer dieselben Ski-Modelle: Die Tiroler Polizei sucht nach einem Serientäter, der im Laufe des Jänners in Westendorf und im Stubaital auf Beutezug war. Der Schaden liegt bei mehr als 10.000 Euro.

Der Mann lieh sich in zehn Sportgeschäften Ski der Marke „ATOMIC Redster“, Modelle G9 und S9 mit einer Länge zwischen 165 cm und 177 cm, aus. Statt eines Ausweisdokuments zeigte der Täter – vermutlich aus Osteuropa – ein Foto am Mobiltelefon vor, das entweder einen ungarischen oder rumänischen Pass zeigte. Er habe seinen Ausweis verloren, so die Begründung dafür.