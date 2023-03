Medaillen für die besten Märchen: Das sind dieFavoriten im Rennen um die Oscars

Everything Everywhere All at Once ist in elf Kategorien nominiert. Top Gun: Maverick ist der kommerziell erfolgreichste Film des letzten Jahres und für sechs Oscars nominiert. he Banshees of Inisherin mit Colin Farell heimste neun Nominierungen ein. Deutsche Filmgeschichte hat Im Westen nichts Neues dank neun Nominierungen bereits geschrieben. Tár hat sechs Preischancen – darunter für Hauptdarstellerin Cate Blanchett.

