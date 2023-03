Ende gut, alles gut: Halbfinal-Tickets für Innsbrucker Volleyball-Teams

Drei Facetten: „Es ist so eng“, musste auch Obmann Michael Falkner besonders in Satz eins (27:25) mehrmals durchblasen. Bis zum 19:19 konnte sich keines der beiden Teams richtig absetzen, ehe die Wildcats plötzlich 22:19 führten. In dieser engen Phase kamen die TI-Damen rund um die überragende Maryna Fedchuk aber über den starken Block zurück.

Satz zwei und drei boten dann zwei weitere Facetten an diesem Abend: In Durchgang zwei lagen die Hausherrinnen stets in Front, verschenkten allerdings immer wieder den aufgebauten Punktepolster, was Coach Roe Hernandez kurz zum Aufschreien brachte. Das 25:23 war mehr als verdient. Und Satz drei? Da lief die TI von Beginn an einem Rückstand hinterher – bei 21:23 zeigte man viel Herz und fixierte den Aufstieg ins Halbfinale. Da wartet nun Linz.