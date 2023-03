Start von erster Rakete aus 3D-Drucker in letzter Sekunde abgebrochen

Washington – Der mit Spannung erwartete Start der weltweit ersten Rakete aus dem 3D-Drucker ist am Samstag nach mehreren Versuchen wegen technischer Probleme verschoben worden. Die für den Abflug aus Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida vorgesehene "Terran 1" sei aber in gutem Zustand, erklärte der Eigentümer, das kalifornische Weltraum-Startup Relativity Space, im Onlinedienst Twitter.

"Langfristig gesehen besteht ein großer Vorteil des 3D-Drucks in der Möglichkeit, die Raumfahrt aufgrund der unglaublichen Kosteneffektivität, der radikalen Flexibilität und der Anpassung an Kundenwünsche schneller zu demokratisieren", gibt Relativity Space an. Eine so hergestellte Rakete könne in nur 60 Tagen aus Rohmaterialien hergestellt werden. (APA/AFP)