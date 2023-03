Bei Ärzten, in Spitälern und Heimen: „Werden Masken wohl im Herbst wieder brauchen“

Am 30. April fällt in Kliniken, bei Ärzten und in Seniorenheimen die FFP2-Pflicht. Das sorgt schon jetzt für Diskussionen. Von Laer ist skeptisch.

Innsbruck – Es sei an der Zeit, auch in Bereichen mit vulnerablen (verwundbaren, Anm.) Personen, wie etwa in Arztpraxen, die Maskenpflicht zu beenden, bekräftigt Stefan Kastner, Präsident der Tiroler Ärztekammer, gegenüber der TT. Die Maskenpflicht laufe mit 30. April 2023 aus. In Ordinationen gelte dann das Hausrecht, was bedeute, dass Patienten das Tragen von Masken vorgeschrieben werden kann.





Bei aller Freude über das Ende der Maskenpflicht müsse man den Menschen schon jetzt sagen, dass „wir den Mund-Nasen-Schutz im Herbst wohl wieder vermehrt brauchen werden“. Die FFP2-Maske sei ein entscheidendes Instrument zur Bekämpfung des Coronavirus. Jeder sei jetzt so weit Hobbyimmunologe, dass er weiß, die Ansteckungsgefahr ist in der warmen Jahreszeit nicht so hoch: „Im Herbst und Winter geht es auch darum, dass die Viren nicht so stark zirkulieren und keine weiteren Engpässe durch Krankenstände im Gesundheitsbereich entstehen.“

Er würde sich auch nach dem Ende der Maskenpflicht wünschen, dass Menschen, die sich krank fühlen, aus Rücksicht auf andere eine FFP2-Maske tragen, falls sie nicht zu Hause bleiben können. Patienten mit chronischen Erkrankungen, vor allem mit schwachem Immunsystem, empfehle er weiterhin Mundschutz.

Corona wurde zu sehr emotionalisiert, viele Fehler sind in der politischen Kommunika­tion passiert. Stefan Kastner (Präsident der Tiroler Ärztekammer)

Ab 30. Juni sollen dann alle Corona-Maßnahmen beendet werden. Impfungen, Tests und Medikamente werden bis dahin in die regulären Strukturen des österreichischen Gesundheitssystems integriert. Corona wird keine meldepflichtige Krankheit mehr sein.

„Sinnvoll ist, die Krankschreibung weiter von zu Hause aus zu ermöglichen und infektiöse Personen so wenig wie möglich in Kontakt mit anderen zu bringen“, so Kastner. Der Präsident der Tiroler Ärztekammer bedauert, dass das Thema Corona so emotionalisiert wurde: „Es sind viele Fehler in der politischen Kommunikation passiert. Man hat versprochen, die Impfung schütze vor Ansteckung, was nicht eingetroffen ist, wobei das von Medizinern auch nie so behauptet wurde.“

Die Impfung schütze nachweislich vor sehr schweren Verläufen, die minder schwere derzeitige Welle sei auch auf eine ausreichende Immunisierung der Bevölkerung durch Impfung und Infektion zurückzuführen. Kastner hofft, dass es bald eine Kombination von Corona- und Grippeimpfung geben wird: „Uns hat in den vergangenen Monaten weniger Corona als die Grippe und das RS-Virus bei Kindern Sorgen gemacht.“

Die FFP2-Maske hat sich als sehr effektiv erwiesen, insbesondere wenn alle in einem Raum sie tragen. Dorothee von Laer (Virologin)

Die Virologin Dorothee von Laer, Professorin an der Medizinischen Universität Innsbruck, hält es hingegen weiter für notwendig, bei Ärzten, in der Klinik und im Seniorenheim Mundschutz zu tragen: „Die FFP2-Maske hat sich als sehr effektiv erwiesen, insbesondere wenn alle in einem Raum sie tragen.“ Der Mundschutz sei vor allem für vulnerable Personen sehr wichtig. Die Virologin geht davon aus, dass die Maßnahmen, sofern es nötig sein sollte, rasch wieder hochgefahren werden können: „Das ist eine politische Frage.“

Hinsichtlich der Immunisierung verweist sie aufs Nationale Impfgremium. Es empfiehlt die 4. Impfung grundsätzlich für alle Personen ab 12 Jahren. Besonders gilt das für die Auffrischungsimpfung für Personen ab 60 Jahren sowie mit erhöhtem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf (inklusive Schwangere) und einem erhöhten Risiko einer Exposition (etwa Gesundheitspersonal).

Sämtliche Krisenstäbe im Sommer aufgelöst

„Die Zahlen sind jetzt hoch, vulnerable Personen sollten auf jeden Fall einen aktiven Impfschutz haben“, so die Expertin. Eine Infektion sei wie eine Impfung anzusehen, Menschen, die geimpft und genesen sind, hätten einen besonders guten Schutz. „Mit der aktuellen Welle sind die Zahlen im Krankenhaus und auf den Intensivstationen wieder angestiegen. Vulnerable Gruppen sind nach wie vor gefährdet“, so Von Laer. Sie schließt mit einer guten Nachricht: „Es ist unwahrscheinlich, dass SARS-CoV-2 künftig krankmachender wird.“