Demontagen im Hinterzimmer oder auf offener Bühne

Wien – Für die SPÖ-Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner war die abgelaufene Woche wahrlich keine gute. Der innerparteiliche Konflikt mit dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil eskalierte mit jedem Tag mehr. Nicht wenige Medien gebrauchten für die Präsidiumssitzung kommende Woche den Begriff „Showdown“. Wie lange sich Rendi-Wagner noch an der SPÖ-Parteispitze halten kann? Unschöne Abgänge, in der einen oder anderen Form erzwungen, haben in der österreichischen Innenpolitik ihren Fixplatz.