Major Verena Platter: „Damit Soldatinnen beim Bundesheer Normalität werden“

Sie werden ab 1. Juli Kommandantin des Stabsbataillons 6 in Innsbruck. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner sagt zu Ihrer Bestellung, Sie sollen auch „Role Model“ für Frauen beim Bundesheer sein. Was bedeutet die Ernennung für Sie?

Plattner: Ja. Ich denke aber an den militärischen Grundsatz des Führens durch Vorbild. Das schließt Frauen und Männer ein. Ich möchte als Kommandantin in meiner Führungsverantwortung gesehen und dafür anerkannt werden.

Verena Plattner ist seit 2001 beim Bundesheer. Die 40-jährige gebürtige Ötztalerin war zuletzt in Brüssel bei der „Military Planning and Conduct Capability“ (MPCC) tätig und dort für die EU-Ausbildungsmission in Somalia zuständig.

Plattner: Es war der Sport, der mich dazu gebracht hat. Aber es war nicht der Sport, warum ich geblieben bin. Ich war Naturbahnrodlerin und bin im Meinhardinum in Stams in die Schule gegangen. Dort hatte ich Kontakt zum Schigymnasium und zu den Heeressportlern.

Plattner: Ich bin ganz regulär in Kufstein eingerückt. Wir waren damals nur zwei Soldatinnen unter den Einjährig-Freiwilligen dort. Mit meiner Kameradin habe ich bis zum Abschluss an der Militärakademie das Zimmer geteilt.

Plattner: Nein. Ich war zuletzt fast vier Jahre in einem militärischen Führungselement der EU in Brüssel tätig. Ich war dort zuständig für Ausbildungsmissionen in Afrika. Dort sind wir täglich mit Konflikten konfrontiert. Lwiw/Lemberg kenne ich von einer internationalen Übung 2012. Wenn man dann sieht, wie die Gebäude zerstört sind, in denen man gewohnt hat, ist das schon bedrückend.