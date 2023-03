Arbeitsgruppen zu Programmieren an Schulen gestartet

Sei dem Schuljahr 2021/22 bekommen Schülerinnen und Schüler in der 1. Klasse Mittelschule und AHS günstige Laptops oder Tablets, als inhaltliches Gegenstück wurde das Pflichtfach "Digitale Grundbildung" eingeführt. Wie Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) betont, müssten nun jedoch die nächsten Schritte vorbereitet werden, um auf digitale Entwicklungen in Zukunft noch besser eingehen zu können.

"Mit dem Schwerpunkt auf Coding ab der 5. Schulstufe werden wir konsequent den nächsten Schritt setzen, um Österreichs Schulen zu Digitalvorreitern in ganz Europa zu machen", wird der Minister in einer Stellungnahme gegenüber der APA zitiert. Für Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP) ist das in Zusammenhang mit der "Digitalen Grundbildung" der richtige Ansatz, um Schüler früh an das Programmieren heranzuführen. "Langfristig wird dies auch dem Fachkräftemangel in IT-Berufen entgegen wirken und unseren Wirtschaftsstandort stärken."