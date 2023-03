Von gesundem Egoismus und wie man lernt, sich selbst zu lieben

Johanna Constantini ist selbstständige Psychologin in eigener Praxis für Klinische-, Arbeits- und Sportpsychologie in Innsbruck. Sie konzentriert sich in ihrer Arbeit u.a. auf die psychologischen Auswirkungen des digitalen Wandels, sowie auf Chancen und Risiken sozialer Medien. Mehr Informationen und Kontaktmöglichkeiten unter www.constantini.at.

© Rita Falk / Tiroler Tageszeitung