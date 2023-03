Ex-Kanzler Sebastian Kurz will nicht zurück in die Politik

Nachdem Sebastian Kurz sein neues Büro in der Wiener Innenstadt geöffnet hat, in dessen unmittelbare Nähe dann auch noch ausgerechnet Ex-Finanzminister Gernot Blümel umgesiedelt ist, begann die Gerüchteküche zu brodeln. Doch Kurz dementiert eine neue "ÖVP-Zentrale".

Wien – Seit kurzer Zeit residiert Sebastian Kurz an einer neuen modänen Adresse: Der Ex-Kanzler hat sich mit seiner Firma SK Management GmbH am Schubertring in der Wiener Innenstadt eingemietet. Nicht lange darauf hat sich auch Ex-Finanzminister und Kurz-Vertrauter Gernot Blümel in dem Büro-Komplex angesiedelt, ähnlich wie andere frühere Kanzleramts-Mitarbeiter. Im Sonntags-Interview des Kurier weist der Alt-Politiker Gerüchte zurück, es würde eine neue ÖVP-Zentrale entstehen.