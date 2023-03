Das Kreuz ist ein positives Zeichen

Zu Beginn eines Schuljahres ging ich mit einer neuen Oberstufenklasse in den Wald. Unser Thema war: das Kreuz in ihrer Klasse. Wir saßen im Kreis an einem Waldrand. Die Schülerinnen und Schüler sollten zunächst herausfinden, was das Symbol Kreuz in ihrem bisherigen Leben bedeutet hat. Eine 15-Jährige hatte ein kleines silbernes Schmuckkreuz an ihrer Halskette. „Meine Oma hat es mir vor langer Zeit geschenkt. Es beschützt mich …“, erklärte sie, „aber eigentlich ist es die Oma, die immer für mich da ist.“