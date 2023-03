Streiks an deutschen Airports: Auch Flüge von Wien nach Deutschland fallen aus

20 von 29 geplanten Flügen nach Berlin, Hamburg und Hannover von Wien aus fallen morgen aus. Die Gewerkschaft hat Warnstreiks angekündigt, die bis in die Nacht auf Dienstag andauern sollen.

Wien/Schwechat – Der Flughafen Wien-Schwechat ist von den für morgen angekündigten Streiks an den Flughäfen Berlin, Bremen, Hamburg und Hannover betroffen. Von den vier deutschen Städten stehen morgen die Destinationen Berlin, Hamburg und Hannover an, geplant waren 29 Flüge, davon fallen aus heutiger Sicht 20 aus, so ein Sprecher des Flughafens Wien. "Wir empfehlen allen Reisenden, sich bei ihrer Airline oder ihrem Reiseveranstalter bezüglich ihrer Flugreise zu erkunden", hieß es zur APA.