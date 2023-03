„Steht der Mond angriffslustig auf meine Sonne?“: Ein Interview mit Gerda Rogers

Vom Flüchtlingskind zum Astrologie-Star: Mit 81 Jahren geht Gerda Rogers milde mit Kritikern um, steht zu Schönheits-OPs und kreiert neue Parfüms.

Seefeld –„Wie stehen meine Sterne?“ Kaum eine Österreicherin hat so oft Fragen zu Liebe und Glück beantwortet wie Gerda Rogers. Vergangenes Wochenende traf die TT die Astrologin und ihren Manager Clemens Trischler beim „Women’s Symposium“ in Seefeld:





Wie kam es, dass Sie von der ausgebildeten Kosmetikerin zu Österreichs berühmtester Astrologin wurden?

Gerda Rogers: Ich wollte Modedesignerin werden, aber als Flüchtlingskind war das damals unmöglich. Ich wurde ja bereits 1942 geboren. Nach der Ausbildung zur Kosmetikerin habe ich eine Boutique geleitet. Erst als ich später in Rom lebte und den berühmten Astrologen Francesco Waldner kennen lernte, fand ich, als vielleicht unbewusst Suchende, mein Ziel.

Die Boutique führt heute noch Ihre 81-jährige eineiige Zwillingsschwester. Ähneln Sie sich auch charakterlich?

Rogers: Ich habe zwei Schwestern. Mit der Zwillingsschwester bin ich inniger verbunden. Wir ergänzen uns, obwohl ich als um zehn Minuten Jüngere immer etwas hinter ihr anstand. Diese wenigen Minuten sorgten auch dafür, dass mein Uranus im Öffentlichkeitshaus steht und ich stets mit allem rausgeschossen bin. Sie hat den Uranus im sechsten Haus und ist modeorientierter. Wir sind beide zweimal geschieden, haben je ein Kind und sind immer noch sehr aktiv.

Star-Astrologin Gerda Rogers wird stets von Manager Clemens Trischler begleitet. © Michael Kristen

Was ist das Geheimnis Ihres vitalen Auftretens?

Rogers: Gute Gene. Und im Alter sieht man aus, wie man in der Jugend gelebt hat. Rauchen, trinken und Drogen hinterlassen Spuren. Das habe ich alles ausgelassen. Manche würden sagen, ich habe langweilig gelebt.

Gewinnspiel: Dyson Airwrap™ Haarstyler TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Dabei wohnten Sie in Rom, Teheran und Bangkok – was so gar nicht langweilig klingt.

Rogers: Stimmt. Aber erst heute fühle ich mich angekommen, zu Hause in Baden. Steinböcke wie ich leben gerne am Stadtrand. Ich freue mich des Lebens, möchte meine Tätigkeit weiter machen und eines Tages am Schreibtisch sitzend sterben. Mit 81 Jahren überlege ich einerseits, ob ich eine neue Küche kaufe. Andererseits habe ich den Baum für meine letzte Ruhestätte ausgesucht. Ich bin neugierig, was mich im nächsten Leben erwartet.

Clemens Trischler: Wir haben vereinbart, dass ich ihren Tod erst veröffentlichen darf, wenn sie bereits beerdigt ist. Gerda ist keine Frau, die gerne im Rampenlicht steht.

Rogers: Man kommt aus dem Nichts und geht ins Nichts – da brauche ich keine Pilgerstätte.

Sie stehen auch als eine der wenigen zu Schönheitseingriffen, die Sie machen ließen ...

Rogers: Warum auch nicht? Was der liebe Gott uns geschenkt hat, sollten wir hegen und pflegen – und mit dezenter Eleganz verschönern. Wichtig ist zudem zu wissen, wie man sich im Alter kleidet – man zieht sich an, nicht aus.

Oft wird Ihnen eine verjüngend wirkende Beziehung mit Ihrem 31-jährigen Manager Clemens nachgesagt. Ist da was dran?

Rogers: Clemens bringt mich auf Trab und macht mein Management. Wir sind ein tolles privates und berufliches Team und er ist eine wunderbare Bereicherung. Aber Entschuldigung, haben die Leute, die das behaupten, einen Vogel (lacht)? Ich traue mir viel zu – aber das?

Trischler: Gerede entsteht oft aus Neid, eine Eigenschaft, die vielen bei der Geburt mitgegeben wird. Das Interesse an Gerda Rogers dürfte allerdings sehr groß sein. Nicht umsonst ist sie die meistgegoogelte Frau Österreichs, und unsere T-Shirts, Cremes und Parfums kommen sehr gut an. Letztere kommen in zwei Wochen erstmals auf den Markt und erfrischen, wie der Frühling.

Rogers: Ich freue mich, wenn ich Junge fördern kann. Auch bei meinen Ö3-Moderatoren-Kollegen. Für die bin ich wie eine Mama. Teilweise schon wie eine Oma (lacht).

Hat Ihr Sohn astrologische Ambitionen?

Rogers: Er ist Professor für Philosophie und Altgriechisch und hat sich mit Astrologie befasst – etwa auch, weil sich der griechische Philosoph Platon dafür interessierte.

In Ihrer Ö3-Show „Treffpunkt Sternstunden“ gönnen Sie Anrufern seit 1992 einen Blick in deren Zukunft. Manche Ihrer Ratschläge sind einschneidend – etwa den Wohnort zu ändern. Greifen Sie damit nicht zu sehr in das Leben des Anrufers ein?

Rogers: Meine Erfahrung zeigt, dass Menschen Entscheidungen unbewusst bereits getroffen haben. Sie brauchen einen Ruck, der zeigt, wo es langgeht. Die Astrologie weiß, wann ein richtiger Moment gekommen ist. Sie kann aber nur ein Wegweiser sein.

© Michael Kristen

Was sagen Sie den Anrufern nicht?

Rogers: Ihren Tod.

Diesen Zeitpunkt könnten Sie vorhersagen?

Rogers: Bei meiner Mutter sah ich es haargenau.

Wie passen Sie Ihr Leben den Sternen an?

Rogers: Tagtäglich schaue ich, wie mein Mond, Mars oder Merkur stehen. Sind die etwa angriffslustig auf meine Sonne, vermeide ich Streitgespräche. Zwei Stunden später kann das Ganze anders aussehen, und eine Unterhaltung verläuft harmonisch.

Wenn Sie Ihr Liebesglück vorab sehen – wie kam es, dass Sie zweimal geschieden wurden?

Rogers: Ich führte zwei wunderbare Ehen. Mein erster Mann war ein Professor. Das scheiterte an der Schwiegermutter. Mein zweiter, ein Amerikaner, eröffnete mir die Welt der Kunst. Irgendwann mochte ich schlichtweg nicht mehr.

Welche Ausbildung zur Astrologin haben Sie absolviert?

Rogers: Ich habe viel autodidaktisch gemacht. Außerdem hat mich Starastrologe Michael Roscher oft in Linz besucht und beraten, wo ich damals wohnte. Offenbar habe ich auch Talent.

Was entgegnen Sie Astrologie-Kritikern?

Rogers: Ich weiß, dass Astrologie funktioniert. Kritiker gehören dazu. Das ist wie mit Homöopathie und Heilpraktikern. Auch manche Studie gibt mir Recht – etwa, dass die Polizei bei Vollmond öfter wegen aggressivem Verhalten einschreiten muss.

Sie nutzten Ihre Popularität, um sich für die Wahl von Bundespräsident Van der Bellen einzusetzen. Steht in den Sternen auch die politische Zukunft?

Rogers: Er ist ein gescheiter Mann. Steinbock, wie ich. Ich lese ununterbrochen in den Sternen, wie sich Politik entwickelt. Die Kärntner und niederösterreichische Wahl hat sich dort abgezeichnet.

Unterstützen Sie, als einst Geflüchtete, heute Migranten?