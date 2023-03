Innsbruck – Auch dank Topscorer Jiri Dedek (29 Punkte) haben die Swarco Raiders Tirol gestern im Play-off-Viertelfinale (best of three) der 2. Basketball-Bundesliga einen erfolgreichen Auftakt hingelegt. Gegen die UDW Alligators gelang ein 87:82-Heimerfolg. Im Play-down feierten die Pirlo Kufstein Towers beim Future Team Steiermark einen 88:80-Auswärtserfolg. (TT)