Passant entdeckte bei Köln kopfüber in Kanalschacht steckende Leiche

Köln – Eine kopfüber in einem Kanalschacht steckende Leiche hat ein Passant Sonntagfrüh an einer Landstraße bei Köln entdeckt. Ein Notarzt habe nur noch den Tod des Unbekannten feststellen können, sagte ein Polizeisprecher. Die näheren Umstände der Tat seien noch unklar.

Die an einer Landstraße in Niederkassel-Lülsdorf entdeckte Leiche sei mit Split bedeckt gewesen. In der Nähe sei eine Scheibtruhe entdeckt worden, mit der der Split möglicherweise zu dem Schacht gefahren worden sei. Die Polizei richtete eine Mordkommission ein. (dpa)