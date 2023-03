Turbulente Wetter-Woche: Fast 20 Grad am Montag, nun folgen Regen und Schnee

Es war ein frühlingshafter Wochenstart: Mehr als 21 Grad wurden am Montag in Vorarlberg gemessen, in Innsbruck erreichte der Höchstwert 19,1 Grad. Doch damit ist es nun vorerst vorbei: Am Dienstag und Mittwoch wird es regnerisch, Schnee fällt sogar bis in einige Täler.

Innsbruck – Das Wetter beschert uns in dieser Woche wie angekündigt eine Achterbahnfahrt der Temperaturen. Nach einer Kaltfront inklusive Schneeschauer am Wochenende war es am Montag frühlingshaft warm ‒ und zwar mit teils über 20 Grad.





Die Hotspots lagen dabei alle in Westösterreich. Die Hitliste der wärmsten Orte in Österreich führte Vorarlberg an: Dornbirn mit 21,5 Grad vor Bregenz mit 21,3 Grad. Innsbruck (Messstation Uni) landete mit 19,1 Grad auf Platz 6, Ehrwald mit 18,7 auf Platz 8.

Hitliste der ZAMG-Wetterstationen (MO, 13. März) Dornbirn (V) 21.5 Grad Bregenz (V) 21.3 Grad Rohrspitz (V) 21.0 Grad Feldkirch (V) 20.8 Grad Bludenz (V) 20,2 Grad Innsbruck Universität (T) 19.1 Grad Fraxern (V) 18.8 Grad Ehrwald (T) 18.7 Grad Innsbruck Flughafen (T) 18.6 Grad

So wird das Wetter in den nächsten Tagen

Am Dienstag ist es vorübergehend wieder vorbei mit dem Anflug von Frühling: Schon in der Früh kann es in Tirol weitverbreitet regnen und schneien. Die Temperaturen erreichen nur noch 6 bis 12 Grad, in 2000 Metern Höhe kommen sie meist über -2 Grad nicht hinaus.

Im Osten bleibt es zunächst noch trocken mit sonnigen Auflockerungen, rasch zieht es aber zu und von Westen her breitet sich Regen auf weite Landesteile aus. Vor allem von den Lienzer Dolomiten bis zu den Karawanken regnet es kräftig und vereinzelt gewittrig durchsetzt, oberhalb von 1000 bis 1400 Metern fällt Schnee. Am Abend und in der Nacht sinkt die Schneefallgrenze in den Nordalpen bis in die Täler ab. Im Donauraum frischt kräftiger Westwind auf.

Am Mittwoch ist das Wetter in Österreich wieder zweigeteilt: Während sich die Tiroler und Vorarlberger weiterhin dick einpacken müssen, weil es bei starkem Nordwestwind windig und kalt bleibt, dürfen sich Osttiroler und Kärntner über die Sonne freuen.

Vom Bregenzerwald bis ins Salzkammergut stauen sich dagegen dichte Wolken und anfangs schneit es bis in die Täler, tagsüber ziehen noch einige Schneeregen- und Graupelschauer durch. Im Norden und Osten weht kräftiger Nordwestwind, in den Tälern südlich des Alpenhauptkamms Nordföhn. Die Höchstwerte liegen zwischen 3 und 12 Grad.

Prognose Neuschnee am Mittwoch. © ubimet

Am Donnerstag stellt sich das Wetter dann wieder langsam um. In Tirol beginnt der Tag meist mit lokalen Restwolken und Nebelfeldern, aber trocken. Am Vormittag setzt sich allgemein häufig die Sonne in Szene, durchziehende Schleierwolken trüben den freundlichen Eindruck nur wenig. Der Wind dreht von Nordwest auf südliche Richtungen und weht schwach bis mäßig. Nach einem häufig frostigen Start erwärmt sich die Luft auf 5 bis 13 Grad.

Gewinnspiel: Dyson Airwrap™ Haarstyler TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent