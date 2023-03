US-Bestsellerautor Paul Auster (76) ist an Krebs erkrankt

Washington – Der US-Bestsellerautor Paul Auster ist nach Angaben seiner Ehefrau an Krebs erkrankt. Der 76-Jährige werde in einer Krebsklinik in New York behandelt, schrieb die Schriftstellerin Siri Hustvedt am Samstag im Onlinenetzwerk Instagram. "Bei meinem Mann wurde im Dezember Krebs diagnostiziert, nachdem er schon mehrere Monate zuvor krank war", erklärte Hustvedt dort. Sie lebe seitdem an einem Ort, den sie "Krebsland" nenne.