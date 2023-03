Wimmer-Treffer sicherte Wolfsburg Punkt gegen Union Berlin

Freiburg – Der VfL Wolfsburg und Union Berlin haben sich in der letzten Partie des 24. Spieltages der deutschen Fußball-Bundesliga 1:1 getrennt. Der Ausgleich der Wolfsburger fiel in 84. Minute durch den Niederösterreicher Patrick Wimmer, der erst zwei Minuten zuvor eingewechselt worden war. Der SC Freiburg holte zu Hause gegen Schlusslicht 1899 Hoffenheim einen 2:1-Last-Minute-Sieg und ist punktegleich hinter dem 1. FC Union Fünfter. Werder Bremen verlor gegen Leverkusen 2:3.

Union war durch einen Foulelfmeter von Josip Juranovic in der 72. Minute in Führung gegangen. Der Ausgleich zwölf Minuten später war Wimmers dritter Saisontreffer, der VfL vergab aber wie schon vor einer Woche beim 2:2 gegen Eintracht Frankfurt mehrere gute Chancen. In der Tabelle liegt Wolfsburg auf Rang acht.

Freiburg-Trainer Christian Streich musste gegen Hoffehnheim auf Abwehrchef Philipp Lienhart verletzungsbedingt verzichten müssen, dafür stand Stürmer Michael Gregoritsch wieder in der Startelf. Nach Toren von Freiburgs Maximilian Eggestein (5.) bzw. Hoffenheims Angelo Stiller (49.) deutete vieles auf eine Punkteteilung hin. Ritsu Doan avancierte in der 89. Minute aber noch zum Matchwinner für die Hausherren, die nach zwei Remis in der Liga wieder einmal gewannen. Am Donnerstag hatten die Freiburger im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League bei Juventus mit 0:1 verloren. Die Entscheidung fällt kommenden Donnerstag vor eigenem Publikum.