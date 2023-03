Die Haie kollabierten im Mitteldrittel: Wieder Rückstand in der Viertelfinal-Serie

Innsbruck – 1:1 statt 3:0 stand es am Sonntag nach 20 Minuten: Die Haie ließen im ersten Drittel eine Vielzahl an Topchancen (Leavens, Mackin, Coulter, Mader, Winkler) aus, um nur einmal im Powerplay durch Martin Ulmer (1:0/8.)anschreiben zu können.

Die Hausherren hatten gegen die Strafbankkönige aus der Bundeshauptstadt, die auf Topverteidiger Ben Finkelstein verzichten mussten, von der ersten Sekunde an Schaum vor dem Mund. Und als Darik Angeli nach einer Abseitsentscheidung noch ins HCI-Tor schoss (11.), explodierte der Vulkan: Simon Bourque schnappte sich den Übeltäter, ein paar Cracks mehr mischten beim Raufhandel mit. Es war Play-off-Hockey pur im ausverkauften Hexenkessel. Wiens Ausgleich kurz vor der Drittelsirene war der erste Gegentreffer, den HCI-Keeper Rene Swette nach dem Shutout am Freitag, bei seinem zweiten Viertelfinal-Einsatz, hinnehmen musste. Bei den Capitals stand im dritten Duell mit Stefan Steen ein neuer Mann zwischen den Pfosten.

Die Haie waren fast schon zu erregt und verzeichneten einen katastrophalen Start in den zweiten Abschnitt: Nach einer unnötigen Strafe gegen Captain Jan Lattner gingen die Gäste in Überzahl durch Prokes mit 2:1 (22.) in Führung, nur 70 Sekunden legte Preiser zum 3:1 nach. Und Swette, in Wien noch als Matchwinner gefeiert, sah dabei schlecht aus.