Rettungswagen-Fahrerin verriss Lenkrad in „Rettungsgasse“ und prallte gegen Auto

Nassereith – Ein Unfall mit einem Rettungswagen ereignete sich am Sonntag auf der Fernpassstraße in Nassereith. Gegen 11.40 Uhr war eine 18-jährige Krankenwagen-Fahrerin aus Deutschland mit Blaulicht in der "Rettungsgasse" in Richtung Fernpass unterwegs, als sie laut Polizei aufgrund des Gegenverkehrs erschrak und das Lenkrad verriss. Dadurch prallte das mit mäßiger Geschwindigkeit fahrende Rettungsauto gegen den Pkw einer 46-jährigen Italienerin, der in der Kolonne stand.