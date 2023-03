Zu Tal rasendes Snowboard verletzte 50-Jährigen in Jerzens

Jerzens – Ein zu Tal rasendes Snowboard hat bereits am Samstag im Skigebiet Hochzeiger in Jerzens einen 50-Jährigen verletzt. Der Mann war als Wettkampfrichter bei einem Nachwuchsskirennen im Einsatz, als er gegen 13.30 Uhr von dem Wintersportgerät am rechten Unterschenkel erwischt wurde.