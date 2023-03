Fiskalrat-Chef Badelt warnt: „Kein Klima gegen Ausländer aufbauen“

Wien – Für Christoph Badelt, Chef des Fiskalrates, haben Energiekrise, Lieferketten-Probleme und der Krieg in der Ukraine zu einem Wohlstandsverlust in Österreich geführt. Es gehe nun darum, wie dieser Verlust aufgeteilt wird. Wobei die starke Teuerung nicht automatisch die unteren Einkommensbezieher stärker treffe, aber eben anders. Bei den Hilfen im Zuge der Krise sei mehr soziale Treffsicherheit erforderlich, so Badelt am Sonntag in der „ORF-Pressestunde“.